Nie będzie połączenia „Słowianina” i SAA. Miasto wycofało się z pomysłu

Miasto rezygnuje z planu połączenia Domu Kultury „Słowianin” i Szczecińskiej Agencji Artystycznej. Przesądziły o tym liczne głosy mieszkańców i organizacji przeciwnych pomysłowi.

Podczas czwartkowego posiedzenia Komisji ds. Kultury Rady Miasta Szczecin, zastępca prezydenta Marcin Biskupski poinformował o rezygnacji z planu połączenia dwóch samorządowych instytucji kultury.

Jak tłumaczył, do urzędu wpłynęło kilkadziesiąt opinii sprzeciwu (m.in. od grup artystycznych i kabaretów występujących w „Słowianinie”, organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń, szkół tańca i placówek edukacyjnych, Konsulatu Ukrainy w Szczecinie, dziennikarzy, pisarzy, a także przedstawicieli WOPR). Sprzeczne stanowiska miały natomiast rady osiedli, na których znajdują się instytucje - Rada Osiedla Zawadzkiego–Klonowica wyraziła pozytywną opinię wobec projektu, natomiast Rada Osiedla Nowe Miasto – negatywną.

Z licznych głosów wynika jasno, że opinia wśród zainteresowanych mieszkańców dotycząca połączenia instytucji jest negatywna. Uważają, że powinny działać odrębnie.

– Musimy uznać te głosy za zasadne - podkreślił Marcin Biskupski. - Powinniśmy przede wszystkim słuchać mieszkańców, bo to oni są dla nas w wielu kwestiach drogowskazem i wyznacznikiem.

Obie instytucje będą kontynuować działalność w dotychczasowej formule i na podstawie obowiązujących statutów.

– Będziemy myśleć o wzmocnieniu „Słowianina”, za którym, jak widać, stoi nie tylko kilkadziesiąt lat działalności, ale także rzesza mieszkańców, organizacji i stowarzyszeń – zapowiedział Biskupski. – Chcielibyśmy wesprzeć instytucję, wzmacniając jej potencjał. ©℗

(K)



