Czwartek, 18 września 2025 r. 
Nie będzie połączenia „Słowianina” i SAA. Miasto wycofało się z pomysłu

Data publikacji: 18 września 2025 r. 10:18
Ostatnia aktualizacja: 18 września 2025 r. 11:38
Miasto rezygnuje z planu połączenia Domu Kultury „Słowianin” i Szczecińskiej Agencji Artystycznej. Przesądziły o tym liczne głosy mieszkańców i organizacji przeciwnych pomysłowi.

Podczas czwartkowego posiedzenia Komisji ds. Kultury Rady Miasta Szczecin, zastępca prezydenta Marcin Biskupski poinformował o rezygnacji z planu połączenia dwóch samorządowych instytucji kultury.

Jak tłumaczył, do urzędu wpłynęło kilkadziesiąt opinii sprzeciwu (m.in. od grup artystycznych i kabaretów występujących w „Słowianinie”, organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń, szkół tańca i placówek edukacyjnych, Konsulatu Ukrainy w Szczecinie, dziennikarzy, pisarzy, a także przedstawicieli WOPR). Sprzeczne stanowiska miały natomiast rady osiedli, na których znajdują się instytucje - Rada Osiedla Zawadzkiego–Klonowica wyraziła pozytywną opinię wobec projektu, natomiast Rada Osiedla Nowe Miasto – negatywną.

Z licznych głosów wynika jasno, że opinia wśród zainteresowanych mieszkańców dotycząca połączenia instytucji jest negatywna. Uważają, że powinny działać odrębnie.

– Musimy uznać te głosy za zasadne - podkreślił Marcin Biskupski. - Powinniśmy przede wszystkim słuchać mieszkańców, bo to oni są dla nas w wielu kwestiach drogowskazem i wyznacznikiem.

Obie instytucje będą kontynuować działalność w dotychczasowej formule i na podstawie obowiązujących statutów.

– Będziemy myśleć o wzmocnieniu „Słowianina”, za którym, jak widać, stoi nie tylko kilkadziesiąt lat działalności, ale także rzesza mieszkańców, organizacji i stowarzyszeń – zapowiedział Biskupski. – Chcielibyśmy wesprzeć instytucję, wzmacniając jej potencjał. ©℗

Komentarze

Stolki dziedziczne
2025-09-18 11:29:26
Sa juz w Polsce urzędomaty. Kiedy w Szczecinie ?
Tylko tradycja
2025-09-18 10:26:34
Kto w ogóle wpadł na tak "genialny" pomysł i miał odwagę głosić go publicznie?

