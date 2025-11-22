Sobota, 22 listopada 2025 r. 
REKLAMA -2 szczecin
REKLAMA

Nie bądźmy obojętni. Jeden telefon może uratować życie

Data publikacji: 22 listopada 2025 r. 07:55
Ostatnia aktualizacja: 22 listopada 2025 r. 07:55
Nie bądźmy obojętni. Jeden telefon może uratować życie
Nie bądźmy obojętni, reagujmy, gdy osoba bezdomna potrzebuje pomocy – apeluje Straż Miejska. Fot. Straż Miejska Szczecin  

Na dworze robi się coraz zimniej. W najbliższych dniach prognozowane są ujemne temperatury, co szczególnie zagraża osobom w kryzysie bezdomności. W szczecińskich schroniskach i noclegowniach czekają na nich bezpieczne miejsca.

REKLAMA

– Im zimniej, tym częściej dyżurni operatorzy Straży Miejskiej przyjmują zgłoszenia od mieszkańców o bezdomnych przebywających w ekstremalnych warunkach: w parawanach śmietnikowych, zimnych piwnicach, leżących na ławkach – mówi Joanna Wojtach, rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Szczecinie. – Połączenie alkoholu, co w przypadku osób bezdomnych nie jest rzadkością, z niską temperaturą powietrza może mieć tragiczny finał. Jak do tej pory takie sytuacje nie miały miejsca. Ale bywają inne sytuacje, kiedy taka pomoc jest niezbędna. To starość, choroby, bezradność…

W ubiegłym tygodniu do strażników z Oddziału Północ zadzwonił działkowiec z ROD „Gryf” z informacją, że na terenie działek przebywa starsza schorowana kobieta. Jest po udarze, przebywanie w takich warunkach może skończyć się dla niej tragicznie.

– Strażnicy pojechali w to miejsce, faktycznie zastali tam ponad 70-letnią kobietę, mającą problemy z poruszaniem się i samodzielnym egzystowaniem – opowiada Joanna Wojtach. – Pani ta zamieszkiwała już od jakiegoś czasu w domku na działce, miała też zapewnioną opiekę i wsparcie socjalne z Centrum Usług Społecznych. Do ubiegłego tygodnia nie chciała korzystać ze schroniska, ale przyszedł taki moment, że sama poprosiła o pomoc przypadkowego działkowca. Na szczęście człowiek ten zachował się wzorcowo, nie zbagatelizował sprawy i zwrócił się z nią do Straży Miejskiej. W tym tygodniu starsza pani znalazła schronienie i otoczono ją fachową opieką, także medyczną, w Schronisku dla Osób Bezdomnych (somatycznie chorych) przy ul. Hryniewieckiego 9. Tam będzie oczekiwać na miejsce w Domu Opieki Społecznej, zostały już złożone w tej sprawie stosowne dokumenty.

Miejskie służby od początku listopada monitorują znane im, ale i wskazywane przez szczecinian miejsca przebywania osób bezdomnych, teraz te kontrole są częstsze. Pytają, jakiej potrzebują pomocy i oferują im miejsca w schroniskach. Apelują też do mieszkańców: jeśli spotkasz osobę bezdomną, która może potrzebować pomocy, zareaguj. Zadzwoń pod numer Straży Miejskiej (986) lub numer alarmowy 112. Jedno zgłoszenie może uratować czyjeś życie. 

(K)

REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

-2 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA