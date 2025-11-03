Pomoc dla osób w kryzysie bezdomności. Rusza pogotowie zimowe

Zaczyna się najtrudniejszy czas do przetrwania dla osób bezdomnych. w Szczecinie na potrzebujących bezpiecznego schronienia czekają miejsca w przytuliskach. Fot MOPR Szczecin/archiwum

Jak co roku od wielu lat w Szczecinie od początku listopada do 31 marca funkcjonować będzie pogotowie dla osób w kryzysie bezdomności. Na zimowe miesiące przygotowano 245 miejsc w schroniskach, 100 w noclegowniach i 17 w ogrzewalni.

REKLAMA

- Jesteśmy po odprawie służb, organizacji i instytucji zaangażowanych w coroczne działania w ramach pogotowia zimowego - mówi Maciej Homis, rzecznik prasowy miasta ds. pomocy społecznej. - W okresie pogotowia realizowane są wspólne wyjazdy służb oraz pracowników Centrum Usług Społecznych, podczas których odwiedzane będą miejsca przebywania osób bezdomnych. Sprawdzane są przede wszystkim opuszczone działki, pustostany, zamknięte i niezamieszkałe budynki.

Bezpieczne schronienie oferuje kilka placówek w mieście.

- Schroniska to placówki czynne całodobowo, w których osoby w kryzysie bezdomności mają zapewniony posiłek, wymianę ubrania, miejsce do spania, pralnię i suszarnię ubrań - tłumaczy M. Homis. - W schronisku prowadzone są także działania aktywizacyjne, które mogą pomóc w uzyskaniu samodzielności życiowej i wyjściu z bezdomności. Przyznanie miejsca w schronisku jest możliwe po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego oraz podpisaniu kontraktu socjalnego. Pobyt w schronisku jest odpłatny, jeśli dana osoba posiada swoje dochody.

Schronisko „Feniks" przy ul. Zamkniętej 5 przygotowało 50 miejsc. Caritas dysponuje 40 miejscami w Schronisku dla Mężczyzn w tymczasowej siedzibie przy ul. Fabrycznej 12 w Policach i 25 miejscami w Schronisku dla Mężczyzn przy ul. Strzałowskiej 24, natomiast przy ul. Piasecznej 4 w Płoni ma 25 miejsc w Schronisku dla kobiet i matek z dziećmi. W Schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi przy ul. Hryniewieckiego 9, prowadzonym przez Stowarzyszenie "Złoty Wiek", na czas zimy miasto zabezpieczyło 105 miejsc.

Schronienie w godz. 18-8 oferują noclegownie, do których nie trzeba mieć skierowania. Można tu również wymienić odzież, skorzystać z łazienki i prysznica, zjeść ciepły posiłek. Stowarzyszenie „Feniks” przy ul. Zamkniętej 5 ma 45 takich miejsc, Caritas przy ul. Fabrycznej 12 w Policach - 10 miejsc, a przy ul. Racibora 62 – 20 miejsc. Polski Komitet Pomocy Społecznej przy ul. Tczewskiej 32 oferuje potrzebującym 25 miejsc.

Skierowanie nie jest też potrzebne, by skorzystać z całodobowej ogrzewalni przy ul. Dąbrowskiego 22-23 przy Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień. Jest tu 17 miejsc siedzących, toalety oraz łazienka z przebieralnią. Można wypić ciepły napój, dokonać niezbędnych czynności higienicznych i wymienić odzież.

Przy al. Wojska Polskiego 63 Polski Czerwony Krzyż prowadzi punkt socjalny dla osób, które chcą skorzystać z łaźni. Wcześniej konieczne jest uzyskanie skierowania z Działu Pomocy Osobom Bezdomnym CUS. Łaźnia otwarta jest w poniedziałki i wtorki w godzinach 7-15.

Wsparcia medycznego osobom w kryzysie bezdomności udziela Stowarzyszenie Feniks przy ul. Zamkniętej 5. Na terenie miasta kilka organizacji prowadzi punkty, w których mogą otrzymać odzież czy obuwie dostosowane do pory roku. Magazyny odzieżowe mają: Caritas (ul. Fabryczna 12 Police - tel. 91 421 69 98, 12), ul. Strzałowska 24 - tel. 91 421 49 21, ul. Piaseczna 4 - tel. 91 462 13 29 (Schronisko dla Kobiet i Matek z Dziećmi), a także Polski Komitet Pomocy Społecznej (ul. Robotnicza 9U/1 tel.: 797 318 277) i Zachodniopomorski Oddział Okręgowy PCK przy al. Wojska Polskiego 63 (tel. 91 433 73 02). (K)

REKLAMA