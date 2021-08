NFZ ostrzega: Próby oszustw metodą "na loterię"

Oszuści nie próżnują i wykorzystują każdą nadarzającą się okazję. Narodowy Fundusz Zdrowia alarmuje i ostrzega przed oszustwami „na loterię”. Pojawiły się niepokojące sygnały w kraju o próbach wyłudzenia pieniędzy przez osoby, które podają się za organizatorów loterii szczepionkowej.

Oszuści dzwonią do potencjalnych ofiar i informują o wygranej. Nagrodą mają być leki nierefundowane przez NFZ. Żeby jednak "zwycięzca" mógł ją otrzymać, musi wcześniej opłacić dostawę przesyłki.

"Dotarły do nas sygnały od pacjentów, do których zadzwoniły osoby podające się za organizatorów loterii. Osoby te informowały o wygranej, którą miały być leki nierefundowane przez NFZ, oraz o konieczności opłacenia przesyłki z nagrodą" – czytamy w oficjalnym komunikacie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że żadne leki nie są nagrodą w loterii szczepionkowej, a za dostawę nagród płaci Totalizator Sportowy. Termin dostawy jest wcześniej ustalany ze zwycięzcą.

- Sygnalizujemy i nagłaśniamy sprawę, ponieważ bardzo łatwo stać się ofiarą tego typu oszustw - podkreśla M. Koszur, rzecznik prasowa Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ. - Są to przemyślane sztuczki oszustów. Są one przygotowywane w taki sposób, że ludzie faktycznie często im ulegają licząc, iż po wpłaceniu jakieś kwoty, coś za to otrzymają. Zanim cokolwiek zrobimy, postarajmy się każdą informację zweryfikować. O całym systemie loterii można przeczytać na naszej stronie internetowej. Apelujemy, aby każdą próbę oszustwa zgłaszać na policję.

Narodowy Fundusz Zdrowia zgłosił już ten proceder odpowiednim organom ścigania. Jak udało nam się ustalić, do tej pory doszło do trzech prób oszustwa metodą "na loterię". Wszystkie zdarzenia miały miejsce na Dolnym Śląsku. Szczecińska policja poinformowała, że w naszym mieście nie odnotowano prób tego typu wyłudzeń, jednak musimy zachować czujność.

NFZ zachęca, aby w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dzwonić na infolinię: 800 190 590. To Telefoniczna Informacja Pacjenta, która jest czynna całą dobę.

(KK)