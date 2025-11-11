Wtorek, 11 listopada 2025 r. 
REKLAMA 7 szczecin
REKLAMA

Narodowe Święto Niepodległości w Szczecinie: kwiaty pod popiersiem Marszałka Józefa Piłsudskiego [GALERIA, FILM]

Data publikacji: 11 listopada 2025 r. 10:55
Ostatnia aktualizacja: 11 listopada 2025 r. 13:15
Narodowe Święto Niepodległości w Szczecinie: kwiaty pod popiersiem Marszałka Józefa Piłsudskiego
Fot. Stanisław Zyblewski  

W rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, w dniu święta narodowego, przedstawiciele władz, różnych środowisk, partii politycznych złożyli kwiaty pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego, jednego z ojców niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się od odegrania hymnu narodowego.

REKLAMA

Hołd Marszałkowi oddał między innymi Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski, Piotr Krzystek, prezydent Szczecina, Olgierd Geblewicz, marszałek zachodniopomorski i Bogdan Jaroszewicz, wicemarszałek.

Kwiaty pod popiersiem Józefa Piłsudskiego złożył również Krzysztof Mecinski, dyrektor szczecińskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.

Licznie reprezentowane były także środowiska związkowe, w tym kombatanckie, przedstawiciele stowarzyszeń oraz reprezentanci „Solidarności” z różnych instytucji i przedsiębiorstw.

Byli przedstawiciele partii politycznych i samorządu Szczecina oraz korpusu dyplomatycznego, oraz Korpusu NATO w Szczecinie.

Po zakończeniu uroczystości przy pomniku Marszałka, część jego uczestników udała się na drugą stronę placu Szarych Szeregów pod tablicę upamiętniającą właśnie tę niepodległościową organizację. 

(CK)

REKLAMA

Komentarze

klufin
2025-11-11 13:06:08
Kwiaty pod pomnikiem mordercy......

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

7 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA