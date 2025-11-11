Narodowe Święto Niepodległości w Szczecinie: kwiaty pod popiersiem Marszałka Józefa Piłsudskiego [GALERIA, FILM]

Fot. Stanisław Zyblewski

W rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, w dniu święta narodowego, przedstawiciele władz, różnych środowisk, partii politycznych złożyli kwiaty pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego, jednego z ojców niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się od odegrania hymnu narodowego.

Hołd Marszałkowi oddał między innymi Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski, Piotr Krzystek, prezydent Szczecina, Olgierd Geblewicz, marszałek zachodniopomorski i Bogdan Jaroszewicz, wicemarszałek.

Kwiaty pod popiersiem Józefa Piłsudskiego złożył również Krzysztof Mecinski, dyrektor szczecińskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.

Licznie reprezentowane były także środowiska związkowe, w tym kombatanckie, przedstawiciele stowarzyszeń oraz reprezentanci „Solidarności” z różnych instytucji i przedsiębiorstw.

Byli przedstawiciele partii politycznych i samorządu Szczecina oraz korpusu dyplomatycznego, oraz Korpusu NATO w Szczecinie.

Po zakończeniu uroczystości przy pomniku Marszałka, część jego uczestników udała się na drugą stronę placu Szarych Szeregów pod tablicę upamiętniającą właśnie tę niepodległościową organizację.

(CK)

