Morskie obchody 11 Listopada. Niepodległość na Maszt [GALERIA]

Fot. Elżbieta KUBOWSKA

„Niepodległość na Maszt” to uroczystość, którą po raz kolejny zorganizowano na szczecińskiej Łasztowni. Morskie obchody Święta Niepodległości odbyły się w sobotę (11 listopada) na skwerze Kapitanów i w Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia.

Na skwerze Kapitanów odsłonięto kolejne tablice kapitanów żeglugi wielkiej: Zbigniewa Bargielskiego i Zbigniewa Saka. Zabrzmiały hymn Polski i „Hymn do Bałtyku”, wciągnięto biało-czerwoną flagę na kapitański maszt, były okolicznościowe przemówienia. Głos zabrali m.in. prowadzący uroczystość kpt. ż.w. Włodzimierz Grycner, przewodniczący Szczecińskiego Klubu Kapitanów Żeglugi Wielkiej (współorganizatora uroczystości), przewodnicząca sejmiku zachodniopomorskiego Teresa Kalina, rektor Politechniki Morskiej prof. Wojciech Ślączka, prorektor PM Agnieszka Deja, zastępca dyr. Urzędu Morskiego w Szczecinie Zenon Kozłowski, ks. Stanisław Flis – diecezjalny duszpasterz ludzi morza, prezes CSL Laura Hołowacz oraz przedstawiciele morskich organizacji.

– Niepodległość to jest nasz dar – mówił rektor PM Wojciech Ślączka. – Dar, który wypracowujemy sobie codziennie. Rozwijamy, również korzystając z niepodległości, naszą uczelnię. Rozwijamy ją szeroko w różnych gałęziach. Wszystko robimy na rzecz gospodarki morskiej. Studenci znajdują zatrudnienie w Polsce i na świecie. Mamy globalny rynek i my również pracowaliśmy na świecie jako oficerowie, marynarze. Także nasi studenci mają tę szansę, ale to jest wolność.

Następnie uroczystości przeniosły się do budynku Starej Rzeźni, gdzie odbyła się część artystyczna wydarzenia, mocno osadzona w tematach promujących kulturę marynistyczną. Wystąpili m.in. soliści chóru Politechniki Morskiej, dzieci z przedszkola Żagielek oraz zespół Igacki Band. Wręczono też honorowe odznaczenia Ligi Morskiej i Rzecznej: Krzyże „Pro Mari Nostro”.

(ek)