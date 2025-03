Nareszcie mamy wiosnę! Czas na słońce i nową energię [GALERIA]

Fot. Dariusz Gorajski

W końcu nadeszła! 21 marca oficjalnie żegnamy zimowe szarości i witamy wiosnę – porę roku, która wnosi do życia więcej słońca, kolorów i radości.

Szczecińskie Jasne Błonia jak co roku o tej porze przyciągają tłumy. To właśnie tutaj krokusy najpiękniej ozdabiają trawniki w alei platanowej, dając jasny sygnał, że zima jest już tylko wspomnieniem. Parki i skwery w mieście zaczynają się zapełniać, rowerzyści i rolkarze wracają na ścieżki, a pierwsze kawiarnie wystawiają stoliki na świeżym powietrzu.

Pierwszy dzień wiosny to także symboliczny moment na nowe początki. Dłuższe dni, cieplejsza aura i więcej słońca sprawiają, że nabieramy nowej energii. To świetny czas, by rozruszać się po zimie, spotkać się z przyjaciółmi na świeżym powietrzu i cieszyć się tym, co najlepsze w wiosennej aurze.

Wiosna w Szczecinie już tu jest – i zapowiada się pięknie!

(dg)