Naprawa nawierzchni na pętli „Dworzec Niebuszewo”. Prace potrwają kilka miesięcy [GALERIA]

W sobotę, 11 kwietnia, rozpoczną się prace związane z naprawą nawierzchni jezdni wokół pętli „Dworzec Niebuszewo”. Potrwają kilka miesięcy i utrudnią ruch w tym rejonie.

Naprawa polegać będzie na zastąpieniu kostki granitowej betonem nawierzchniowym wszędzie tam, gdzie poruszają się autobusy komunikacji miejskiej. Pierwszy etap prac rozpocznie się w sobotę rano i będzie trwał około dwóch miesięcy. W tym czasie beton zostanie ułożony na ul. Orzeszkowej, połówkowo na skrzyżowaniu ulic Asnyka i Niedużej i na skrzyżowaniu Asnyka – Boguchwały (od strony Boguchwały).

– Wymiana nawierzchni w pierwszym etapie prac zajmie miesiąc, drugi miesiąc remontowane nawierzchnie będą wyłączone z ruchu kołowego ze względu na dojrzewanie betonu – informuje Wojciech Jachim, rzecznik prasowy spółki Tramwaje Szczecińskie. – W kolejnych trzech etapach zostanie wymieniana nawierzchnia w innych miejscach pętli.

Etapowanie prac ma umożliwić utrzymanie ruchu kołowego i tramwajowego przez cały czas trwania remontu, ale w ograniczonym zakresie.

– Ruch kołowy będzie się odbywał po torowisku tramwajowym (wewnętrzny tor), a ruch tramwajowy na zewnętrznym torze – zapowiada rzecznik. – W czasie remontu pętla „Dworzec Niebuszewo” nie będzie dostępna dla autobusów. Normalny ruch na pętli ma zostać przywrócony z początkiem września 2026.

Pętla „Dworzec Niebuszewo” została przebudowana w latach 2020-2023 w ramach projektu, obejmującego modernizację torowiska od Niebuszewa do Pl. Żołnierza Polskiego. Inwestorem była Gmina Szczecin a głównym wykonawcą krakowska spółka ZUE, i ona też wykona naprawę.

– Jezdnię na pętli wybudowano z kostki granitowej – tłumaczy Wojciech Jachim. – Okazało się, że kostka nie wytrzymuje obciążeń autobusów komunikacji miejskiej. W wielu miejscach zaczęła się kruszyć, zapadać. Analizy uszkodzeń nawierzchni zakończyły się konkluzją, że kostka w tym miejscu nie zdała egzaminu i trzeba ją zastąpić nawierzchnią betonową.

