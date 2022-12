Napisz list do seniora

Odwiedzając tegoroczny Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy, warto zajrzeć do Jemiołowego Zakątka w alei kwiatowej. To szczególne miejsce, gdzie można napisać list do seniora, który samotnie spędza święta.

– Dobre słowo – tyle i aż tyle wystarczy, by poprawić komuś humor. Nie zapominajmy o tych, którzy święta spędzą samotnie – napiszmy do nich listy, dużo listów! – zachęcają przez czas trwania jarmarku jego organizatorzy. – Przyjdźcie, napiszcie kilka ciepłych słów, a pomocnicy św. Mikołaja dostarczą listy do kogo trzeba.

Chętnych nie brakuje, a opinie o inicjatywie są jak najlepsze.

– Znakomity pomysł – oceniają ci, którzy z tej okazji skorzystali. – Piszemy życzenia świąteczne do kogoś, kogo nie znamy, ale myślimy o nim życzliwie i ciepło.

(K)