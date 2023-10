Namawiali maturzystów, żeby wstępowali do policji

Spotkanie koszalińskich policjantów z młodzieżą szkół średnich. Fot. KMP Koszalin

Koszalińscy policjanci pomagają przyszłorocznym maturzystom wybrać dalszą drogę życia. Każdy z nich może studiować, pracować, ale też wstąpić do służby w policji. Funkcjonariusze postanowili spotkać się z uczniami szkół średnich, aby poprzez poinformowanie ich o tym, co zrobić, by zostać stróżem prawa, zachęcić niektórych do włożenia munduru. Dotychczas odwiedzili oni V Liceum przy ul. Jedności Narodowej oraz Europejskie Centrum Edukacyjne przy ul. Chałubińskiego.

– Wiele osób zdecyduje się na podjęcie pracy lub studiów zaocznych. Służba w policji może okazać się dla nich tym, co chcieliby robić w życiu. To atrakcyjna opcja wkroczenia w dorosłe życie, dająca stabilne zatrudnienie oraz możliwość rozwoju – informują biorący udział w akcji policjanci.

Ci, którzy są zainteresowani wstąpieniem do formacji, powinni zgłosić się do Zespołu Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, mieszczącym się przy ul. Słowackiego 11. ©℗

(pw)