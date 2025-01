Największy polski kurort jest jeszcze większy

Kołobrzeg się powiększył. Nowy teren nie będzie jednak pełnił typowej dla Kołobrzegu funkcji turystycznej, ani nawet mieszkaniowej. Został on zarezerwowany pod inwestycje przemysłowe. Fot. Artur BAKAJ

Z początkiem roku Kołobrzeg się rozrósł. Mowa o 121 hektarach należących dotychczas do sąsiadującej z miastem gminy wiejskiej.

Teren w obrębie miejscowości Korzystno stał się częścią kurortu po dość długiej batalii. Dwa lata temu, gdy władze miasta wystąpiły do Rady Ministrów o zmianę granic, mimo korzystnego wyniku konsultacji społecznych, nic nie wskórały. Decyzja odmowna nie podcięła im jednak skrzydeł. Procedurę zmierzającą do przejęcia części wiejskich terenów postanowiły powtórzyć. Okazało się to opłacalne, bo za drugim podejściem Rada Ministrów wyraziła zgodę na poszerzenie z dniem 1 stycznia 2025 roku granic miasta.

Teren, który przejął formalnie Kołobrzeg, od dawna jest wykorzystywany przez miejskie spółki oraz Skarb Państwa. Znajduje się na nim tylko jedna nieruchomość zamieszkała przez kilka osób. W czasie konsultacji społecznych wyrażały one chęć wprowadzenia zmiany.

Z nowych granic Kołobrzegu nie są zadowolone za to władze gminy wiejskiej. Powodem są oczywiście podatki, które zasilały jej kasę. Teraz będą one wpływały do Gminy Miasta Kołobrzeg, która przejęty obszar rezerwuje na cele inwestycyjne. ©℗

(pw)