Najważniejszy zachodniopomorski strażak został generałem

Jarosław Tomczyk, zachodniopomorski komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, został generałem. Z tej okazji w siedzibie straży pożarnej przy ulicy Firlika w Szczecinie przygotowano dla niego uroczyste powitanie.

- Jestem przekonany, że pana właściwości osobiste oraz doświadczenie pozwolą na to, by tę służbę kontynuować co najmniej tak dobrze jak do tej pory - powiedział wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. - Na Państwową Straż Pożarną oraz Ochotniczą Straż Pożarną czekają cały czas nowe wyzwania.

(as)