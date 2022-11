Najlepsza przestrzeń publiczna. Nagroda dla Dźwirzyna

Budowa Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie, która została zakończona w 2020 roku, zyskała uznanie marszałka województwa zachodniopomorskiego.

Zaowocowało to nagrodzeniem kompleksu za najbardziej godny uwagi w organizowanym przez marszałka konkursie na „Najlepszą przestrzeń publiczną województwa zachodniopomorskiego”. Była to XII edycja tego prestiżowego wydarzenia. Do udziału w nim zgłoszono kilkanaście zagospodarowanych w 2020 roku przestrzeni. Celem konkursu jest między innymi promocja dobrych praktyk w zakresie tworzenia atrakcyjnych miejsc publicznych. ©℗

(pw)