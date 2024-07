Najdłuższa piesza pielgrzymka wyruszyła ze Szczecina i zmierza na Jasną Górę

Fot. Facebook Szczecińska Pielgrzymka

Ponad 150 pielgrzymów ze Szczecina idzie do Częstochowy. Kilkudziesięciu uczestników tej najdłuższej w Polsce trasy pielgrzymki wyruszyło z nadmorskich miejscowości. Pokonają ok. 650 km. Na Jasną Górę mają dotrzeć 13 sierpnia.

Najdłuższa w Polsce piesza pielgrzymka do Częstochowy wyruszyła w poniedziałek rano spod sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na os. Słonecznym w Szczecinie. Do grupy idącej z Pustkowa (od czwartku), Świnoujścia i Kamienia Pomorskiego dołączyło ok. stu pielgrzymów.

„Znad morza szliśmy w pięćdziesiąt osób, teraz jest nas trzy razy więcej” – powiedział PAP dyrektor 40. Szczecińskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę ks. Karol Łabenda.

Trasa tej pielgrzymki była kilkukrotnie modyfikowana. Od niemal dekady jest najdłuższa w Polsce. W 2023 r. pątnicy, którzy wyruszyli spod Bałtyckiego Krzyża Nadziei w Pustkowie (gm. Rewal), przeszli 645,5 km. W tym roku ma być kilka kilometrów więcej.

„Planujemy mały objazd zrobić, bo chcemy uciec z jednej z głównych dróg krajowych, żeby było bezpieczniej. Tam samochód za samochodem, tir za tirem, więc wolimy pięć kilometrów nadrobić” – poinformował ks. Łabenda

Idący ze Świnoujścia na Jasną Górę pokonają ponad 630 km. Pielgrzymi ze Szczecina – ok. 530 km. Trasa wiedzie przez Stargard, Choszczno (woj. zachodniopomorskie), Śrem, Krotoszyn, Kępno (woj. wielkopolskie), Skomlin (woj. łódzkie), Starokrzepice (pow. kłobucki, woj. śląskie). 13 sierpnia szczecińska pielgrzymka ma dotrzeć do Częstochowy.

W poniedziałek o godz. 7.00 pątnicy uczestniczyli w mszy św. odprawionej przez bp. Henryka Wejmana. Później przez kilkadziesiąt minut organizowali się, pakowali cięższe bagaże do busów, instalowali nagłośnienie itd.

„To piękny czas, piękne przeżycia, tu idą piękni ludzie” – powiedziały PAP Agnieszka i Beata, siostry bliźniaczki, kolejny raz na pielgrzymkowym szlaku. „Na całej pielgrzymce byłam cztery razy, siostra trzy, ale co roku idziemy na kilka dni. Tym razem do Drezdenka” – dodała Agnieszka.

W Drezdenku pielgrzymi mają być w piątek. Po drodze będą dołączać kolejne grupki. W szczecińskiej pielgrzymce idą też osoby z Warszawy, Olsztyna czy z Poznania. Tegoroczne hasło to „Jesteśmy Kościołem pielgrzymującym”.

„Główna intencja naszej pielgrzymki to modlitwa o powołania: kapłańskie, zakonne i misyjne. Dziś w sposób szczególny ta modlitwa jest potrzebna, co widzimy po seminariach” – podsumował ks. Łabenda.

13 sierpnia na Jasnej Górze pielgrzymów ma przywitać administrator apostolski archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej bp Zbigniew Zieliński, a następnie odprawi mszę dla pątników z całej Polski.

