Najdłuższa flaga Polski została rozwinięta w Bornem Sulinowie

Biało-czerwona o długości 3055 m i wadze blisko 450 kg w Dzień Flagi została rozwinięta w Bornem Sulinowie w Zachodniopomorskiem. Mamy rekord, najdłuższą flagę Polski – mówił w sobotę inicjator wydarzenia Łukasz Zacholski.

W Dzień Flagi Polski z inicjatywy mieszkańca Bornego Sulinowa w tym mieście rozwinięta została, a wcześniej uszyta, biało-czerwona o długości 3055 m.

- Nie liczyliśmy, ile osób ją niosło, ale to było morze ludzi. Super. Udało się. Mamy rekord, najdłuższą flagę Polski – powiedział PAP Zacholski, zwijając już flagę.

Zaznaczył przy tym, że ustanowiony rekord nie zostanie wpisany do Księgi Rekordów Polski. Ten oficjalny należy do Międzyzdrojów. Ustanowiony został 2 maja 2023 r. na plaży, gdzie rozwinięto biało-czerwoną o długości 2755,8 m.

– Wpis to są dla nas potężne koszty, rzędu co najmniej 8 tys. zł. To się mija z celem. Najważniejsze, że my mieszkańcy wiemy, że mamy najdłuższą flagę Polski, że udało się zjednoczyć społeczność Bornego Sulinowa, przyciągnąć uwagę całej Polski, zainteresować turystów miastem i regionem – podkreślił Zacholski.

Rozwijanie flagi rozpoczęło się o godz. 11 przy Alei Niepodległości, a zakończyło przed godz. 13 przy ul. Sportowej, gdzie stanął bęben zwijający. Aktualnie trwa piknik rodzinny na polu namiotowym, na którym dla świętujących przygotowano 130 biesiadnych stołów.

Zacholski w rozmowie z PAP powiedział, że pomysł z flagą kiełkował w jego głowie od sierpnia ubiegłego roku - Przeglądając internet natrafiłem na filmik z Międzyzdrojów z rozwiniętą na plaży najdłuższą flagą Polski. Uznałem, że w Bornem Sulinowie też jesteśmy w stanie coś takiego zrobić, nawet na troszkę większą skalę – przekazał inicjator wydarzenia.

Szycie flagi ważącej blisko 450 kg rozpoczęło się 28 stycznia, trwało etapami i zakończyło się trzy miesiące później, 28 kwietnia.

– Materiał przyjechał do nas w trzydziestu stumetrowych rolkach, szerokich na 1,6 m i trzeba je było szyć w poprzek. Przy maszynie do szycia członkinie koła gospodyń wiejskich spędziły w sumie 38 godzin – mówił PAP Zacholski szczegółach powstawania biało-czerwonej w Bornem Sulinowie.

