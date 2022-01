Nagrody Gospodarcze i Gryfy Zachodniopomorskie wręczone

Osobowość kulturalna czy to ta sama osobistość co kazała hejterskie błyskawice wyswietlać ?

KINGA

2022-01-08 12:34:57

Kolejne jaśnie państwo, które ma się za Bogów. Realnie biznesmeni to stara geriatria, bardzo zaawansowana wiekowo, oznacza to, że żyli długo w czasach głębokiej komuny. Od komunisty do biznesmena w rzekomej demokracji. Układ sił polityczno- biznesowych ma się dobrze. Wystawić mandaty za brak maseczek i dystansu społecznego. Mają z czego zapłacić, a nazwiska są znane.