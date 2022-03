Centrum Pomocy „Szczecin Ukrainie”. Wsparcie w nowym miejscu

Rusza zapowiedziany w ubiegłym tygodniu nowy punkt - Centrum Pomocy „Szczecin Ukrainie”. Na ten cel prezydent Szczecina Piotr Krzystek oddał jedną z należących do miasta willi. Znajduje się na Pogodnie, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4.

Na miejscu będą prowadzone działania informacyjne i doradcze dotyczące różnych zagadnień i branż - m.in. procedur dotyczących uchodźców, formalności związanych z rynkiem pracy, pomocy społecznej, edukacji, spraw urzędowych, ochrony zdrowia, usług społecznych, wsparcia psychologicznego i prawnego. Ma to być koncept długofalowy.

To element Programu Wsparcia Szczecin Ukrainie. Jego celem jest wdrożenie rozwiązań, które zaspokoją potrzeby osób dotkniętych skutkami wojny w zakresie: bezpieczeństwa, ochrony i opieki oraz warunków do życia i rozwoju osobistego. Nie zabraknie w nim również wsparcia doraźnej pomocy organizowanej przez mieszkańców Szczecina w związku działaniami wojennymi na terenie Ukrainy. Program wyznacza cztery zasadnicze obszary aktywności samorządu – pomoc, mieszkanie, edukacja i praca, w ramach których realizowane będą działania służące osiąganiu zakreślonych celów. Działania te miasto będzie realizować we współpracy z partnerami tj. organizacjami pozarządowymi, instytucjami wsparcia biznesu, uczelniami oraz administracją państwową.

Od środy (9 marca) w tym miejscu dyżury pełnić będzie m.in. Konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie Henryk Kołodziej. Środowy dyżur rozpocznie się o godz. 14.

- O godzinach otwarcia w kolejnych dniach będziemy informowali na bieżąco - zapewnia Tomasz Kowalik, asystent dyrektora biura. - Prosimy o śledzenie komunikatów w internecie i tradycyjnych mediach.

Osoby zgłaszające się w celu uzyskania świadectwa potwierdzającego tożsamość powinny zabrać ze sobą 2 fotografie paszportowe o wymiarach 35 na 45 mm. Wszelkie informacje na temat działalności biura konsulatu można uzyskać pod tel. 501 175 395. ©℗

ToT