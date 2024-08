Nadział się na płot

Płot przy ul. Różanej w Dygowie, na który nadział się 55-letni mężczyzna. Fot. OSP Dygowo

Traumatycznie zakończyła się próba 55-latka przejścia przez płot. Zdarzenie miało miejsce przy ul. Różanej w położonym na terenie powiatu kołobrzeskiego Dygowie.

Mężczyzna w trakcie forsowania parkanu poślizgnął się i nadział brzuchem na zamontowane na nim ostre groty. Świadkowie wypadku natychmiast wezwali pomoc, a do czasu jej przybycia podtrzymywali wiszącego na płocie w celu zabezpieczenia go przed pogłębianiem się doznanych urazów. Pierwsi na miejsce dotarli strażacy z Dygowa i z Kołobrzegu. Gdy pojawili się ratownicy medyczni, postanowiono wyciąć fragment płotu wbitego w brzuch 55-latka. Wraz z nim rannego przewieziono do szpitala. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, mężczyzna był pijany. ©℗

(pw)