Nadmorska kolejka zaprasza na zimowe przejażdżki

W dwa ostatnie weekendy stycznia 2024 r. Nadmorska Kolej Wąskotorowa zaprasza na zimowe przejażdżki po wąskotorowym szlaku. Pociągi kursować będą w piątki, soboty i w niedziele według specjalnego rozkładu jazdy.

Początek roku przywitał nas mrozem i opadami śniegu. Nie ma w tym nic dziwnego, bo tak naprawdę to dopiero początek zimy. Mamy nadzieję, że jeszcze dopisze prawdziwa zimowa aura, tym bardziej że właśnie rozpoczynają się ferie zimowe i trochę śniegu przydałoby się zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom, wypoczywającym w tym czasie na rewalskim wybrzeżu Bałtyku.

Aby urozmaicić pobyt takim właśnie osobom, od 19 stycznia 2024 r. Nadmorska Kolej Wąskotorowa uruchamia zimowe kursy weekendowe. W ostatni dzień zimowej oferty, tj. w niedzielę, 28 stycznia 2024 r. nadmorska kolejka przyłączy się do 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej, aby zbierać datki na zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc. W tym dniu opłaty za bilety nie będą pobierane, a warunkiem skorzystaniu z przejazdów wąskotorówką będzie dobrowolny datek do puszki wolontariusza WOŚP. Cała zebrana w tym dniu kwota przekazana zostanie przez Nadmorską Kolej Wąskotorową do Sztabu WOŚP nr 6997 w Niechorzu.

W pozostałe dni bilety przejazdowe będzie można nabyć u konduktora w pociągu.

Tekst i fot. (mł)