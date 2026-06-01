Nadmorska kolejka zaprasza dzieci

W poniedziałek 1 czerwca 2026 r. Nadmorska Kolej Wąskotorowa zaprasza wszystkie dzieci, oraz ich rodziców i opiekunów na promocyjne przejażdżki po wąskich torach z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Przez cały dzień, podczas poniedziałkowych kursów nadmorskiej kolejki obowiązywać będą promocyjne ceny biletów.

REKLAMA

W Dniu Dziecka bilety na przejazdy grupowe dla dzieci i ich opiekunów oraz wszystkie bilety rodzinne będzie można nabyć z 50-procentową zniżką. Na pokładzie kolejki na małych pasażerów czekać będzie słodka niespodzianka.

Wybierając się na przejażdżkę pociągami Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej, można tak zaplanować wycieczkę, żeby w ciągu jednego dnia odwiedzić jak najwięcej ciekawych miejsc. Sprawa jest prosta: podczas przejazdu można wysiąść na dowolnej stacji i zrobić sobie przerwę np. na zwiedzanie, a potem kontynuować podróż jednym z kolejnych kursów, bez konieczności kupowania dodatkowego biletu.

A miejsc wartych odwiedzenia na nadmorskiej trasie rewalskiej wąskotorówki jest wyjątkowo dużo. Do najciekawszych należą: ruiny średniowiecznego kościoła na klifie w Trzęsaczu, latarnia morska z 1866 r. w Niechorzu, Muzeon - Multimedialne Muzeum Trzęsacza, Motylarnia, Park Etnograficzny, Park Miniatur Latarni Morskich i Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu.

(reg)

REKLAMA