Nabór do programu „Opieka wytchnieniowa”

Centrum Usług Społecznych w Szczecinie rozpoczęło nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa”. Jest skierowany do członków rodzin oraz opiekunów, którzy na co dzień sprawują bezpośrednią, całodobową opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami dorosłymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne.

Celem programu jest czasowe odciążenie opiekunów w codziennych obowiązkach związanych ze sprawowaniem opieki. Usługi mogą być realizowane w formie pobytu dziennego, m.in. w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością lub w innym miejscu wskazanym przez uczestnika, zaakceptowanym przez realizatora programu.

Nabór wniosków trwa do 15 maja 2026 r. Dokumenty można składać w Dziale Pomocy Osobom z Niepełnosprawnościami przy ul. Abramowskiego 19 w Szczecinie, od poniedziałku do piątku w godz. 8-15. Wnioski można również przesłać elektronicznie za pośrednictwem platformy e-Doręczenia lub pocztą na adres: Dział Pomocy Osobom z Niepełnosprawnościami, ul. Abramowskiego 19, 71-104 Szczecin.

