Nabat wytropił sprawcę włamania do kościoła

Fot. KPP w Sławnie

Darłowscy policjanci zatrzymali 39-latka, który włamał się do kościoła w jednej z miejscowości na terenie gminy Darłowo. Do sprawcy doprowadził funkcjonariuszy Nabat - policyjny pies tropiący.

Dyżurny darłowskiego komisariatu otrzymał zgłoszenie o włamaniu do kościoła w miejscowości na terenie gminy Darłowo. Sprawca miał wybić witraż w oknie, a następnie wszedł do środka. Z relacji zgłaszającego wynikało, że nie doszło do żadnej kradzieży, jednak sprawca spowodował uszkodzenia na kwotę około 2 tysięcy złotych.

- Na miejscu włamania policyjny technik zabezpieczył ślady. Wezwano także przewodnika z psem tropiącym. Nabat podjął trop i doprowadził do domu, w którym mieszkał sprawca. Okazało się, że za włamaniem do kościoła stoi 39-letni mieszkaniec gminy Darłowo. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Był pijany - relacjonuje asp. szt. Kinga Warczak z Komendy Powiatowej Policji w Sławnie.

Teraz za popełnione przestępstwa mężczyzna odpowie przed sądem. Grozi mu od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci podkreślają, że to nie pierwszy sukces Nabata. Pies kilka razy pomagał im już w różnych czynnościach służbowych, m.in. wskazując ścieżki zapachowe przestępcy.

