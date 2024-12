Na Zamiejskiej chodnik się sypie

No i kolejni którzy narzekają na Krzystka, mimo że w ostatnich wyborach poparło go 60% wyborców. Tak w ogóle to te chodniki niszczą ...kierowcy! Wyremontować i obstawić barierkami i po kłopocie!

No , ale co

2024-12-31 09:23:19

to Pietrek to połamał? Do tej szafki dpd , to Pioter podjeżdzał busami ? Ktoś postawił szafkę , to teraz niech buli nowy chodniczek.Firma jak stawia szafkę , to niech przygotuje do niej dojazd na poziomie mocy .ONI zarabiają , a miasto naprawia chodniki ?!