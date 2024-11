Kapsuła czasu ponownie trafi na wieżę kościoła w Dąbiu

Michał Dębowski, Miejski Konserwator Zabytków umieszcza dokument w kapsule czasu.

W czwartek (21 listopada) przedstawiciele Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP, Miejski Konserwator Zabytków oraz przedstawiciele Archiwum Państwowego w Szczecinie uroczyście umieścili dwa dokumenty wewnątrz kapsuły czasu, która już niedługo wróci na swoje miejsce na szczycie kościelnej wieży. Kapsuła będzie zawierała kopię historycznego aktu fundacyjnego z 1865 r. odnalezioną podczas obecnie trwającego remontu oraz akt fundacyjny dotyczący współcześnie prowadzonych prac. Podczas spotkania dla dziennikarzy oryginalny, historyczny dokument został przekazany Archiwum Państwowemu w Szczecinie.

Historia dąbskiego kościoła sięga XIII wieku. Z okresu średniowiecza do naszych czasów przetrwała tylko część murów, ponieważ świątynia spłonęła w latach 60. XIX wieku od uderzenia pioruna. Po pożarze rozpoczęto odbudowę. Powstała wtedy między innymi strzelista neogotycka wieża - murowana do samego szczytu, co jest ewenementem w skali Pomorza. Forma wieży jest bardzo bliska zachodnioeuropejskiemu gotykowi kamiennemu.

Podczas rozpoczętego niedawno remontu wieży, odkryto kapsułę czasu. Kapsuła znajdowała się u podstawy krzyża na szczycie wieży i zawierała akt fundacyjny odbudowy kościoła z 1865 roku. Teraz kapsuła wróci na swoje dawne miejsce, a wewnątrz oprócz kopii 159. letniego aktu znajdzie się także współczesny akt fundacyjny aktualnego remontu. Kopię dokumentu wykonano na specjalnym tworzywie odpornym na działanie warunków atmosferycznych. Oryginał został przekazany przez parafię Archiwum Państwowemu w Szczecinie.

- To wyjątkowa chwila - mówił podczas spotkania Michał Dębowski, Miejski Konserwator Zabytków. - Wpisujemy się w sztafetę pokoleń, która tworzyła to miejsce przez 700 lat. Dzisiaj chcemy, pod koniec remontu kościoła pozostawić wiadomość dla przyszłych pokoleń, dla naszych następców, dla naszych potomnych, którzy w to miejsce przyjdą, żeby też mogli dowiedzieć się, jakie były losy tego remontu, który podjęła parafia.

Ostatni duży remont kościoła przeprowadzono w latach 90. dwudziestego wieku. Odtworzono wtedy między innymi neogotyckie polichromie we wnętrzu świątyni. Obecny remont został dofinansowany kwotą 3,5 mln zł za pośrednictwem budżetu Szczecina z promesy pozyskanej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wkład własny parafii to 100 tys. zł. ©℗

Karol CIEPLIŃSKI