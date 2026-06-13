Na Warcisława obowiązuje ruch wahadłowy

Od soboty pod remontowanym wiaduktem na ul. Warcisława w Szczecinie obowiązuje ruch wahadłowy. Kierowcy powinni liczyć się z pewnymi trudnościami. W sobotę po g. 17 sznur zatrzymanych samochodów ciągnął się od wiaduktu do placu Kilińskiego. W godz. 00:00 - 12:00 program sygnalizacji przewidywać będzie dłuższy czas wyświetlania sygnału zielonego na kierunku do centrum miasta, natomiast w godz. 12:00 - 23:59 - dłuższy czas wyświetlania sygnału zielonego na kierunku do ul. Przyjaciół Żołnierza. Sygnalizacja świetlna na tarczy skrzyżowania ul. Warcisława z ul. Orzeszkowej została przełączona na tryb świateł żółtych migających.

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Nowa organizacja ruchu miała obowiązywać od północy w sobotę, ale po g. 12 samochody jeździły normalnie, zmieniło się to po południu.

Remont na zlecenie PKP PLK wykona firma Trakcja. Prace, a w raz z nimi zmiany w organizacji ruchu, mają zakończyć się 31 sierpnia.

(as)

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