Na Wałach Chrobrego - w wiosennej odsłonie. Ogród kolorów i smaków

Kto szuka oryginalnych roślin lub mebli do domu i ogrodu albo rybek do stawu, ten ma szansę je zdobyć podczas kiermaszu „Pamiętajcie o ogrodach". Od cebul i bylin, przez pnącza i winorośle, krzewy oraz drzewa - owocowe i ozdobne, aż po rarytasy do zielnika na kuchenny parapet. Kogo nie zwabią nawet miody z pasieki, powinien się skusić choćby na „Wałówkę z przysmakami". To wszystko i jeszcze więcej - tylko w ten weekend, 14 i 15 maja - w ogrodzie Wałów Chrobrego.

To będzie wiosenna odsłona jednej z najbardziej lubianych i cenionych szczecińskich imprez wystawienniczych, dedykowanych wszystkiemu, co zielone: do domu i ogrodu. Podczas której prócz roślin w ogrodniczej ofercie będą: nawozy, maszyny i narzędzia, a też elementy małej architektury.

Co oferują wystawcy w ogrodzie Wałów Chrobrego?

- Zapowiada się duży wybór nie tylko bylin, ale również drzew i krzewów ozdobnych: efektownych odmian, dla których z pewnością znajdzie się miejsce nie tylko w stylowym ogrodzie, ale również pośród balkonowych czy tarasowych kompozycji - mówi Ewa Maj z FM Szczecin, współorganizatorka wydarzenia. - W tym takie rarytasy, jak choćby albicja jedwabista - która jak inne mimozowate składa listki na noc i w trakcie deszczu, a ma też charakterystyczne kwiaty z długimi pręcikami przypominającymi jedwabne nici. Warto będzie zwrócić uwagę także na kwitnącą pięknie i długo aromatycznymi zebranymi w kiście kwiatami lagerstroemię indyjską, na równie zachwycająco kwitnący jesion mannowy, na miododajne ewodię chińską i orszelinę olcholistną, na fortegillę. Podczas kiermaszu będą do zdobycia również tak rzadko spotykane okazy, jak choćby enkiant dzwonkowaty ’Red Bells’ oraz istny dinozaur wśród drzew - araukaria chilijska.

Jak to w wiosennej edycji bywa, można się spodziewać również dużego wyboru owocowych drzew i krzewów.

- Polecam uwadze domowych ogrodników jagody kamczackie, uznawane za owoce długowieczności, np. w odmianie ‘Aurora’, która jest bardzo plenna, a jej owoce duże, soczyste i słodkie - zwraca uwagę Robert Szyjanowski z FM Szczecin, współorganizator wydarzenia. - W sporym wyborze zaprezentują się borówki amerykańskie, a wśród nich poszukiwane ze względu na małe wymagania i znakomity smak odmiany: ‘Nelson’, ‘Bluecrop’, ‘Bluegold’.

Kiermasz jadła regionalnego

Kiermaszowi ogrodniczemu będzie towarzyszyć „Wałówka z przysmakami", czyli kiermasz jadła regionalnego. Podczas którego na smakoszy będą czekały m.in. sery korycińskie, alpejskie i z Podhala, litewskie wędliny, chleby, cepeliny, kibiny i kwas chlebowy. Nie zabraknie również przysmaków z ryb, piw kraftowych, win, chlebów na zakwasie, tureckich słodyczy, a też różnorodnych przetworów, jak choćby z orzechów.

„Pamiętajcie o ogrodach" czekać będzie nie tylko na domowych ogrodników, amatorów swojskiego jadła oraz spragnionych estetycznych wrażeń miłośników kwiatów. Ale na tych wszystkich, którzy kochają zieleń i są ciekawi nowych trendów czy to w architekturze krajobrazu, meblach ogrodowych czy choćby w urządzaniu balkonów i tarasów. Zatem, obierajmy azymut na Wały Chrobrego i jego morze atrakcji: w sobotę (14 maja) w godz. 9-18, a w niedzielę do g. 17. ©℗

A. NALEWAJKO