Na Uroczysku Kupały. Otwarcie Zielonego Punktu Kontrolnego

W sobotę 28 bm. o godz. 10 na polanie przy Wieży Gocławskiej (dawniej Bismarcka) przy ul. Narciarskiej 5a w Szczecinie, odbędzie się otwarcie Zielonego Punktu Kontrolnego na Uroczysku Kupały. Z tej okazji organizowany jest bieg - spacer inauguracyjny. Udział bezpłatny.

Na bieg zaprasza Stowarzyszenie Klub Orientacji Sportowej BnO Szczecin. Każdy uczestnik otrzyma mapę z zaznaczonymi punktami, które będzie miał za zadanie odnaleźć w terenie. Do wyboru dwie trasy: łatwa i średnia, do pokonania w pojedynkę, w parze lub grupie. Impreza będzie okazją do zapoznania się z ideą biegów na orientację i odkrycia pięknych i bogatych w historię terenów Uroczyska Kupały. Szczegóły na stronie www.bno.szczecin.pl lub www.biegamyzmapa.pl. (gan)