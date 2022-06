Na ul. Szosowej w Barlinku wciąż są kolizje i wypadki

Ulica Szosowa w Barlinku jest bardzo ruchliwą trasą wyjazdową z osiedla Górny Taras w kierunku Lipian. Niestety, nie wszyscy kierowcy stosują się na niej do przepisów ruchu drogowego. Stąd szybka jazda, kolizje i wypadki drogowe.

W trakcie ostatniej sesji barlineckiej Rady Miejskiej, po raz kolejny zabierali w jej sprawie głos radni.

– Od lat trwają starania o spowolnienie ruchu na tej ulicy. Takie wnioski składają radni miejscy. Chodzi o spowolnienie ruchu od ronda do ul. Szosa do Lipian. Na tym odcinku doszło do wielu kolizji, wypadków. Z tego, co słyszę, są pewne plany spowolnienia ruchu samochodowego, ograniczenia prędkości. Planowane tam jest jednak tylko przykręcenie elementów do jezdni, które być może spowolnią ruch. Takie rozwiązania były montowane wiele lat temu. Dzisiaj robi się wyniesione przejścia dla pieszych. Dyskutując o pieniądzach na tę inwestycję, powinniśmy te środki wydać w sposób właściwy – mówił m.in. radny Cezary Krzyżanowski.

Krzyżanowski podkreślił, żeby nie montować na ul. Szosowej elementów, które nie będą powodować rzeczywistego spowolnienia na niej ruchu samochodów. Wskazał miejsca, w których wyniesione przejścia dla pieszych powinny się znaleźć jak najszybciej. Dodatkowo powinny być doświetlone, żeby były widoczne z daleka.

Podobne pytania zadawał radny Tomasz Strychalski. Chciał wiedzieć, co powiat zamierza na tej ulicy zrobić, żeby samochody jeździły tam wolniej, aby bezpiecznie można było przejść po przejściu dla pieszych.

Odpowiadając radnym, będący na sesji starosta myśliborski Andrzej Potyra mówił m.in., że progi będą. Podkreślał, że stoi na ulicy Szosowej znak ograniczający prędkość do 40 km na godzinę. – Kto po tej drodze jeździ? – pytał. – Czy jeżdżą tam mieszkańcy innych miast? Nie, tam jeżdżą nasi mieszkańcy, ulicy Szosowej, Górnego Tarasu, Jarząbek, Osiny. My sami nie potrafimy uszanować tych znaków. Cokolwiek by tam postawić, to jak ktoś będzie chciał szybko przejechać, to przejedzie. Będą tam progi zwalniające w trzech miejscach. Czy one wstrzymają szaleńczy ruch? Na to powinna odpowiedzieć policja i sami mieszkańcy, którzy widząc taką sytuację, mogą zrobić zdjęcie, mogą zgłosić gdzie trzeba. W jakiś sposób wpłynąć na tych, którzy za szybko tam jeżdżą. A progi spowalniające powinny pojawić się do lata. ©℗

Tekst i fot. J. SŁOMKA