Na ul. Matejki w Szczecinie tramwaj i toyota zatarasowały przejazd. Komunikacja zastępcza z Bramy Portowej do stoczni

do: @Szczecinianin

ale gdyby to nie był tramwaj tylko pies, miłośnicy "obsry**** ulic" mogli by kierowcę zlinczować.

Szczecinianin

2022-06-17 20:28:32

To tylko kolejny przykład potwierdzający tezę, że ruch tramwajowy powinien być w nowoczesnych miastach całkowicie odseparowany od samochodowego wszędzie, gdzie to możliwe. Powpuszczaliśmy samochody na tory i każdy stłuczka to blokada połowy miasta, często w godzinach szczytu...