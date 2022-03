Na Ukrainę wjechały szczecińskie busy z pomocą. Chcą wrócić z dziećmi

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Szczecinie wysłało na Ukrainę cztery busy z pomocą dla dzieci - lekami i środkami niezbędnymi w szpitalach. Wolontariusze chcą wrócić do Szczecina z dziećmi.

- Chcemy pomóc najbardziej bezbronnym i potrzebującym - mówi Irina Lechowicz, która pojechała w jednym z busów. - W tym czujemy się najlepiej. Dostarczymy dary dla szpitalnych oddziałów dziecięcych, porodówek, internatów. Już w drodze dostaliśmy telefon, że na szpital w Białej Cerkwi spadł pocisk. Tam potrzebne są środki pierwszej pomocy.

Dary już w obwodzie tarnopolskim

W niedzielę wolontariusze przyjechali do obwodu tarnopolskiego. Tutaj znajduje się magazyn, w którym dary można podzielić, a potem przetransportować do konkretnych miejsc, do takich miejscowości jak Winnica czy Tarnopol. Dary, które znalazły się w transporcie, zostały zebrane m.in. przez szczeciński oddział Związku Ukraińców w Polsce oraz Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego. Na razie wolontariuszom udaje się unikać niebezpiecznych sytuacji.

- Sytuacja jest dynamiczna - przyznaje Irina Lechowicz. - Czujemy się bezpiecznie. Wierzymy w to, co robimy. Dzień przed wyjazdem okazało się, że brakuje nam jednego kierowcy. Zdecydowałyśmy, że poprowadzi go wolontariuszka. Nie była to łatwa decyzja. Pogranicznicy pytali, czy wszystko z nami w porządku... Tu są miejsca, w których nie ma dosłownie nic. Nawet jeśli szpital nie jest ostrzeliwany, niezwykle uciążliwe jest to, że trzeba cały czas schodzić do schronów.

Chcą ewakuować dzieci

Irina Lechowicz podkreśla, jak trudno jest Ukraińcom wyjechać. Przy granicy utworzyły się gigantyczne kolejki. Bilety na autobusy są trudno dostępne. W rowach leżą samochody uciekających Ukraińców - którym zabrakło paliwa lub cierpliwości.

- Chcemy zabrać do Szczecina dzieci, które mogłyby mieć problem z wyjechaniem - mówi Irina Lechowicz. - Także dzieci niepełnosprawne.

To, ile tych dzieci będzie, dopiero się rozstrzygnie.©℗

(as)