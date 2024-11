Na rogu Dworcowej i Rybackiej. Kwadratura krawężnika

Fot. Karol Ciepliński

Swego rodzaju kwadraturę koła postanowili chyba wykreślić inżynierowie pracujący przy przebudowie ulicy Dworcowej w Szczecinie. Od setek lat narożniki ulic, dróg i chodników starano się zaokrąglać, czy też zaokrąglały się one same pod wpływem codziennego użytkowania. To podstawowe zasady dziedziny zwanej ergonomią, wykładanej z resztą na wydziałach architektury i wzornictwa. O zasadach tych najwidoczniej zapomnieli projektanci - lub wykonawcy - chodnika na rogu ulic Dworcowej i Rybackiej. Kanciasty narożnik niedawno zbudowanego w tym miejscu trotuaru, aż prosi się o to, aby ciąć na nim opony.

(CK)