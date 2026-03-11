Na razie projektują

– W ramach inwestycji zaplanowano zaprojektowanie i budowę sali gimnastycznej wraz z pełnym wyposażeniem. Oddanie sali do użytkowania planowane jest na grudzień 2026 roku. – czytamy na stronie gminy Stargard. Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

Trwają przygotowania do realizacji inwestycji sportowej w Strachocinie, w gm. Stargard. Chodzi o budowę nowej hali sportowej przy miejscowej Szkole Podstawowej, która ma służyć zarówno uczniom jak i mieszkańcom okolicznych miejscowości.

Obecnie przedsięwzięcie znajduje się na etapie opracowywania projektu.

– Trwają prace nad dokumentacją, a kolejnym krokiem będzie przedstawienie koncepcji architektonicznej budynku – mówi Łukasz Młynarczyk, zastępca wójta Gminy Stargard.

To właśnie ona stanie się podstawą do dalszych prac projektowych i przygotowania inwestycji do realizacji. 30 stycznia gmina podpisała umowę z wykonawcą odpowiedzialnym za realizację zadania. Inwestycję zrealizuje szczecińska firma CALBUD Sp. z o.o. Projekt jest prowadzony w formule „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że wykonawca przygotuje dokumentację projektową, a następnie zajmie się budową obiektu. Budowa hali sportowej będzie możliwa dzięki wsparciu finansowemu zewnętrznych instytucji. Gmina Stargard otrzymała na ten cel dofinansowanie w wysokości blisko 3,4 mln zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi nieco ponad 5,7 mln zł. Udział finansowy gminy w realizacji zadania wyniesie 368 990 zł.

Władze samorządowe podkreślają, że powstanie nowoczesnej hali sportowej będzie ważną inwestycją dla lokalnej społeczności. Warto dodać, że Szkoła Podstawowa w Strachocinie doczekała się rozbudowy. We wrześniu 2025 r. uczniowie ze Strachocina, Świętego, Tychowa i Sułkowa mają zajęcia w komfortowych warunkach. Od lat gnieździli się w dużo za ciasnym budynku. Niedługo będą mogli korzystać z nowoczesnej sali sportowej. Nowy obiekt sportowy ma poprawić warunki do prowadzenia zajęć sportowych w szkole oraz stworzyć dodatkową przestrzeń do aktywności dla mieszkańców. ©℗

