Na poród z domu do szpitala z policynym pilotażem

Fot. Sylwia Dudek

Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Wałczu pilotowali ciężarną w drodze do szpitala. Kobieta musiała jak najszybciej dotrzeć do placówki zdrowia, gdyż rozpoczął się u niej poród.

Policjanci jadąc drogą krajową nr 22 w kierunku Gorzowa zauważyli, że jadący za nimi pojazd osobowy kilkukrotnie wysyła im sygnały światłami drogowymi. Mundurowi zatrzymali się na pobliskim parkingu, aby zapytać, co jest przyczyną tej sytuacji. Kierowca powiedział im o telefonie od żony, która jest w zaawansowanej ciąży i poinformowała go, że zaczął się u niej poród. Mężczyzna poprosił funkcjonariuszy o pomoc.

Dzielnicowi na sygnale ruszyli za kierowcą do mieszkania, w którym oczekiwała rodząca kobieta. Z uwagi na fakt, iż potrzebna była natychmiastowa pomoc medyczna asp. Agnieszka Roman i mł. asp. Marek Bednarski podjęli decyzje o pilotowaniu rodzącej do szpitala w Wałczu. Dzięki pomocy policjantów, przyszła mama bardzo szybko dotarła do placówki służby zdrowia, gdzie przekazana została personelowi medycznemu.

(k)