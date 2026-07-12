Niedziela, 12 lipca 2026 r. 
REKLAMA 19 szczecin
REKLAMA

Na pogodnie. Tańczą panowie, tańczą panie

Data publikacji: 12 lipca 2026 r. 19:34
Ostatnia aktualizacja: 12 lipca 2026 r. 19:34
Na pogodnie. Tańczą panowie, tańczą panie
Potańcówka na Pogodnie  

,,Tańczą panowie, tańczą panie" nie tylko na moście w Avignon. W te niedzielę wbrew słowom piosenki Ewy Demarczyk, tańczono także na placu Waleriana Pawłowskiego w Szczecinie. Potańcówka na plenerowym parkiecie trwała od 15.00 do 18.00. Grał zespół Serpens.

REKLAMA

- Bardzo nam się podoba - mówi pani Ewa, która przyszła potańczyć z mężem. - Myślę, że to impreza dobra nie tylko dla seniorów. Przydałoby się więcej młodzieży na parkiecie.

Potańcówki odbywają się cyklicznie. Organizatorem jest Rada Osiedla Pogodno.

(CK)

REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

19 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA