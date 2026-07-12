Na pogodnie. Tańczą panowie, tańczą panie

Potańcówka na Pogodnie

,,Tańczą panowie, tańczą panie" nie tylko na moście w Avignon. W te niedzielę wbrew słowom piosenki Ewy Demarczyk, tańczono także na placu Waleriana Pawłowskiego w Szczecinie. Potańcówka na plenerowym parkiecie trwała od 15.00 do 18.00. Grał zespół Serpens.

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- Bardzo nam się podoba - mówi pani Ewa, która przyszła potańczyć z mężem. - Myślę, że to impreza dobra nie tylko dla seniorów. Przydałoby się więcej młodzieży na parkiecie.

Potańcówki odbywają się cyklicznie. Organizatorem jest Rada Osiedla Pogodno.

(CK)

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