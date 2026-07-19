Na pętli Kołłątaja remontują peron

W związku z koniecznością naprawy nawierzchni jezdni w poniedziałek (20 lipca) do odwołania wyłączony zostaje z obsługi pasażerskiej peron na przystanku „Kołłątaja” (12711) dla linii autobusowych 51, 78, 92.

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Jak informuje Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, dla linii autobusowych 51, 78, 92, 69, 82, 89 zostanie uruchomiony przystanek dla osób wysiadających, który zostanie zlokalizowany na ul. Świętej Barbary przed wjazdem na pętlę autobusową.

Odjazd autobusów linii 51, 78, 92, 69, 82, 89 będzie odbywał się z peronu linii 69, 82, 89 (nr 12715). (K)

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