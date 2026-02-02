Na lodowisko lub na basen. Za darmo na ferie w Policach

Za darmo z lodowiska i pływalni przez całe ferie zimowe, czyli od 2 do 15 lutego, będą mogli korzystać młodzi mieszkańcy powiatu polickiego. Wystarczy, że okażą ważną legitymację szkolną.

REKLAMA

– Ferie to czas odpoczynku, ale też doskonała okazja, by dzieci i młodzież mogły aktywnie i bezpiecznie spędzać wolne chwile - podkreśla Damian Walczak, wicestarosta policki. - Dzięki współpracy Gminy Police i Powiatu Polickiego zapewniamy młodym mieszkańcom dostęp do pływalni i lodowiska bez dodatkowych kosztów. Chcemy, aby każdy uczeń z naszego powiatu mógł skorzystać z tej oferty, rozwijać swoje pasje sportowe i po prostu dobrze się bawić.

- Cieszę się, że dzięki współpracy z Powiatem Polickim kolejny rok udaje się wzbogacić ofertę skierowaną do uczniów - mówi Magdalena Sosnowska, zastępca Burmistrza Gminy Police. - Gmina Police proponuje szeroką gamę zajęć na cale 2 tygodnie ferii. MOK przygotował warsztaty i projekcje bajek skierowane do młodszych dzieci, OSiR tym razem zwrócił się do młodzieży z ofertą urozmaiconych zajęć sportowych. Nudy nie będzie!

Uczniowie mają zapewniony bezpłatny wstęp na pływalnię Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. Obiekt posiada basen o wymiarach 25 x 12,5 metra z sześcioma torami i głębokością od 1,40 do 1,90 metra. Pływalnia w okresie ferii jest czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30 do 21.30, z ostatnim wejściem o 20.45, natomiast w soboty i niedziele od 9.30 do 20.00, z ostatnim wejściem o 19.15. Wejścia odbywają się co 45 minut, a podczas pływania obowiązuje czepek.

Bezpłatnie dostępne jest także lodowisko przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach wraz z darmowym wypożyczeniem łyżew. Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest korzystanie z kasku i rękawiczek. Lodowisko ma powierzchnię 430 m² i funkcjonuje w sezonie zimowym przy sprzyjających temperaturach. Działa od 2011 roku i jest jedynym stałym lodowiskiem w województwie zachodniopomorskim, za które szkoła otrzymała Srebrny Medal Polskiego Komitetu Infrastruktury Sportowej. W okresie ferii obiekt czynny jest od 2 do 16 lutego 2026r od 10.15 do 20.25 z przerwami na czyszczenie lodowiska.

Aktualne harmonogramy dostępne są na stronie www.zspolice.pl.

(sag)

REKLAMA