Na Cmentarzu Centralnym było już tak ładnie, ale nie na długo

Na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie jeszcze niedawno były dzikie wysypiska śmieci, które usypywały osoby porządkujące groby najbliższych. Kubły na śmieci były bowiem przepełnione bo jak tłumaczyli zarządzający cmentarzem pracownicy Zakładu Usług Komunalnych, na wąskie alejki nie mogą wjechać zbyt duże samochody do wywozu kontenerów ze śmieciami, więc odpady wyrzucano koło nich.

Okazało się, że znalazły się mniejsze pojazdy, które wywiozły śmieci z przepełnionych kubłów, leżące wokół nich dzikie wysypiska także wywieziono. Jednak teraz mamy taką sytuację, na którą wskazują od dawna nasi Czytelnicy, że firma wywożąca kontenery ustawiła je po trzy-cztery koło siebie, co ułatwia im pracę, gdyż nie muszą się zatrzymywać co kilkadziesiąt metrów, jak to było w przeszłości.

Teraz kubły stoją w odległości nawet co 200 metrów, co spowoduje, że ludzie zaczną wyrzucać odpady na te miejsce, gdzie w przeszłości one leżały i zostały wywieziono po wielu miesiącach. Znowu powstaną dzikie wysypiska. Czy naprawdę ZUK nie potrafi zmusić firmy sprzątającej do rozstawienia kontenerów co kilkadziesiąt metrów, tak jak to miało miejsce w przeszłości? Czy ludzie naprawdę muszą pokonywać kilkaset metrów do pojemnika na śmieci, bo pracownicy, którzy je wywożą, poszli na łatwiznę? ©℗

Tekst i fot. M. KWIATKOWSKI