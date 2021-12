Na Cmentarzu Centralnym. Nie każdy kamieniarz to prawdziwy fachowiec

To widok często spotykany na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie - porzucone fragmenty starych nagrobków, które leżą koło śmietników lub w innych miejscach. Położyli je tam niesolidni kamieniarze, którzy doskonale wiedzą, że mają obowiązek wywieźć je z cmentarza i zutylizować na swój koszt. Niestety, nie wszyscy tak czynią, co widać na zdjęciu. W tym przypadku „fachowcom" nie chciało się ich nawet położyć na poboczu i zostawili fragmenty grobu na alejce, po której jeżdżą samochody.

Wystarczy chwila i betonowe elementy są porzucane byle gdzie. Niekiedy rzucane są obok innego grobu, a jego opiekunowie mają potem pretensje do władz cmentarza, które winy za to nie ponoszą. Władze cmentarza od lat dostrzegają ten problem, ale nie są w stanie temu zapobiec, bo przecież trudno upilnować niesolidnych kamieniarzy, którzy tak czynią. Omonitorowanie całego cmentarza nie wchodzi w rachubę, gdyż to są potężne koszty. Wywózką zajmuje się Zakład Usług Komunalnych, który musi na ten cel przeznaczyć pieniądze potrzebne na inne prace.

Ile jest firm kamieniarskich w Szczecinie? - trudno powiedzieć, ale

