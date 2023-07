Mykhailo dusił Annę, bo miał taką fantazję. Kolejna rozprawa we wrześniu

Fot. archiwum

Na początku września dojdzie do kolejnej odsłony w procesie młodego Ukraińca, oskarżonego o uduszenie ponad rok temu przypadkowo poznanej kobiety w Międzyzdrojach. Do tragedii mogło dojść w czasie uprawiania seksu, ale w sprawie jest sporo wątpliwości.

Z aktu oskarżenia wynika, że pracujący w nadmorskiej miejscowości Mykhailo M. w nocy 15 czerwca 2022 r. "działając w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia pokrzywdzonej, uciskając przednią powierzchnię narządów jej szyi, doprowadził do zgonu pokrzywdzonej, na skutek jej uduszenia". Kobieta przyjechała nad morze z koleżanką i dziećmi. We trójkę pili alkohol, następnie udali się do wynajmowanego przez nie mieszkania. Tam jedna z kobiet zasnęła. Druga natomiast, jak twierdzi 23-letni oskarżony, zgodziła się na seks z podduszaniem. Mężczyzna w ten sposób spełniał swoje fantazje i jak twierdzi, w przeszłości już w ten sposób je realizował. Kobieta jednak zmarła, a mężczyzna ubrał jej ciało i przeciągnął z kuchni do łazienki. Następnie ukradł kobietom telefony i kradzionym samochodem wyjechał z Międzyzdrojów. Kilka godzin później zgłosił się na policję w Szczecinie.

Jak twierdzi - uciekł, bo przestraszył się oskarżenia o gwałt i morderstwo, do czego się nie przyznaje. Natomiast sekcja zwłok kobiety wykazała, że na stałe przyjmowała one leki, które w połączeniu z alkoholem mogły doprowadzić do śmierci.

Proces ruszył w miniony wtorek w Sądzie Okręgowym w Szczecinie.

- Kolejny termin rozprawy wyznaczono na 4 września - informuje Michał Tomala, rzecznik prasowy SO.

ToT