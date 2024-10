Musicon dobrze służy w „Zdrojach”. Od trzech lat uczy, bawi i terapeutycznie wspiera

Szpital „Zdroje” to pierwsza w regionie placówka, do której trafił ten wyjątkowy instrument. Przekazany został przez anonimowego darczyńcę dla Zespołu Szkół Szpitalnych w Szczecinie, którego nauczyciele wykorzystują go podczas lekcji i zajęć wychowawczych prowadzonych na tutejszych oddziałach pediatrycznych. Fot. Szpital „Zdroje”

Pochłonięte grą na tym wyjątkowym instrumencie dzieci nawet nie zdają sobie sprawy, że właśnie ćwiczą motorykę, umiejętność koncentracji, uczą się pracy w grupie, wzajemnej komunikacji, myślenia przyczynowo-skutkowego… Ten instrument to Musicon. Od trzech lat służy najmłodszym pacjentom szpitala „Zdroje” w Szczecinie. Znalazł się tu dzięki anonimowemu darczyńcy. Uczy, bawi i terapeutycznie wspiera.

– Musicon to unikalne i oryginalnie wyglądające urządzenie – opisuje Magdalena Knop, rzeczniczka szpitala. – Mechanizm jego działania opiera się na systemie katarynki. Podniesione przez dzieci przyciski powodują grę różnych instrumentów zamontowanych dodatkowo na szczycie, takich jak cymbałki, bębenki czy drewienka. Sprzęt dysponuje też bogatym zapleczem pomocy dydaktycznych, obejmujących zakodowane partytury, bajki, nagrania muzyczne czy pacynki.

Wykorzystanie tych pomocy pozwala pacjentom na odkrywanie świata muzyki, rytmów, procesów kodowania oraz tworzenia całości z mniejszych elementów.

– Musicon oddziałuje wielozmysłowo – wyjaśnia Monika Kisielewicz, nauczycielka Zespołu Szkół Szpitalnych w Szczecinie, prowadząca zajęcia z jego wykorzystaniem. – Podczas zajęć stymulujemy zmysł słuchu, wzroku i dotyku. Rozwijamy u pacjentów umiejętności muzyczne, matematyczne, programistyczne oraz społeczne, ale najważniejsza w tym wszystkim jest zabawa, która jest wspaniałym kanałem odkrywania świata i edukacji.

Pobyt dziecka w szpitalu wiąże się z licznymi, często bolesnymi zabiegami, niekiedy izolacją od rodziny, przyjaciół. Dni, a często nawet tygodnie, spędzone w szpitalnych salach mogą powodować u młodych pacjentów stres, poczucie izolacji, zniechęcenia i obniżenie nastroju. Dlatego tak ważne są dodatkowe zajęcia edukacyjne, wychowawcze i terapeutyczne. A doskonałym ich uzupełnieniem jest właśnie Musicon.

– Bardzo się cieszymy, że nasi pacjenci mają dostęp do tak wyjątkowych pomocy dydaktycznych. – mówi dr n.med. Łukasz Tyszler, dyrektor szpitala „Zdroje” – Wykorzystanie instrumentu podczas zajęć czyni je ciekawszymi i atrakcyjniejszymi, a to pozwala odwrócić uwagę naszych podopiecznych od bólu, choroby oraz rozłąki z bliskimi. To ważny aspekt terapeutyczny, dopełniający proces powrotu do zdrowia.

Musicon jest również bardzo pomocny w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością ruchową lub intelektualną, u pacjentów z autyzmem czy zaburzeniami lękowymi. Dodatkowo wykorzystanie tego urządzenia rozwija kreatywność i samodzielność, pozwala dzieciom na swobodne wyrażanie siebie i swoich uczuć, daje im poczucie sprawczości.

