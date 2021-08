W takim stanie, jak na załączonym obrazku, od dłuższego czasu można „podziwiać" część murku oporowego, zabezpieczającego wyniesiony klomb z krzewami tuż przy jezdni na pl. Żołnierza Polskiego w Szczecinie. Jeden z naszych Czytelników skomentował krótko: „- Jaka piękna katastrofa?". My kierujemy do miejskich służb drogowych pytanie kiedy dostrzegą to miejsce i kiedy zlecą naprawę. ©℗

(MIR)