Mur na mur (beton). Zabezpieczenie skarpy i drogi

Prace budowlane realizuje szczecińska firma Dorbud. Fot. Centrum Informacji Miasta

Zwężenie drogi jest chwilowe. Natomiast efekt prac – na lata. Mowa o budowie muru oporowego oraz wzmocnieniu skarpy na Golęcinie: pomiędzy ul. Świętojańską a garażowiskiem przy ul. Paproci, na wysokości ul. Księcia Ziemowita.

REKLAMA

Inwestycję realizuje szczecińska spółka Dorbud. Za cenę ponad 300 tys. złotych. W lekkim poślizgu (termin wykonania prac upłynął 17 grudnia ub.r.).

– Cel to zabezpieczenie stanu drogi – ulicy Świętojańskiej oraz terenu garaży znajdujących się u podnóża skarpy – przekazuje wiceprezydent Michał Przepiera. – Mur oraz wzmocnienie skarpy spowoduje zlikwidowanie przyczyn uszkodzeń samej ulicy Świętojańskiej oraz wyeliminuje zagrożenie osuwania gruntu w kierunku budynków garażowych.

Nadzór inwestycyjny nad przedsięwzięciem sprawuje Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych.

– Zakończenie prac umożliwi – w kolejnym kroku – podjęcie działań celem poprawy nawierzchni ul. Świętojańskiej na całej jej długości i szerokości. Ta ulica jest istotna ze względu na przemieszczenie się po niej autobusów komunikacji miejskiej oraz pobliską, przyszłą stację SKM – przystanek Golęcino, na linii Szczecin – Police – dodaje wiceprezydent M. Przepiera.

Przypomnijmy, że od dłuższego czasu na remont czekają również inne mury oporowe w tym rejonie – popadający w ruinę wzdłuż ul. Robotniczej oraz na odcinku Strzałowskiej. ©℗

(an)

REKLAMA