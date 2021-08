Można zostać strażnikiem miejskim w Policach. Trwa nabór aplikantów

Straż Miejska w Policach prowadzi nabór kandydatów do służby w swoich szeregach. Do obsadzenia ma dwa stanowiska aplikanta. Oferty można składać w Urzędzie Miejskim w Policach do 10 sierpnia.

Kandydaci muszą mieć obywatelstwo polskie, posiadać pełnię praw publicznych, pełną zdolność do czynności prawnych, wykształcenie minimum średnie, nienaganną opinię, byćsprawnym pod względem fizycznym i psychicznym, nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, muszą mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej oraz ukończone 21 lat.

Z uwagi na specyfikę pracy preferowane są osoby w wieku do 35 lat, zamieszkujące na terenie gminy Police lub sąsiedniej gminy, dobrze znające topografię Polic. Do tego bez przeciwwskazań do pracy ze zwierzętami (np. przez alergię lub lęk), za to z prawem jazdy kategorii B.

Kandydaci mogą składać oferty w Urzędzie Miejskim w Policach: ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police. Powinny być w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze APLIKANT STRAŻY MIEJSKIEJ”.

Wykaz potrzebnych dokumentów jest dostępny w ogłoszeniu opublikowanym w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Policach.

