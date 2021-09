Można już jeździć obwodnicą Myśliborza

Kierowcy mogą już korzystać z obwodnicy Myśliborza w ciągu drogi krajowej nr 26, która oficjalnie została otwarta w poniedziałek. Nowa droga o długości 3,4 km wyprowadziła z zabytkowego centrum Myśliborza ruch tranzytowy. Ciężarówki nie muszą już jeździć „pod prąd” obok średniowiecznej bramy obronnej.

Inwestycja została zrealizowana dzięki współpracy GDDKiA i Miasta Myślibórz. Samorząd wsparł wartą 47,7 mln złotych inwestycję kwotą 8 mln zł i zrezygnował z odszkodowań pod grunty. Wykonawcą inwestycji była firma Maldrobud z Myśliborza.

Lata oczekiwania na obwodnicę Myśliborza

Inwestycja była już gotowa do realizacji od 2009 roku. - Jednak dopiero podpisany w październiku 2017 r. przez ministra infrastruktury program inwestycji zagwarantował środki na realizację inwestycji z budżetu państwa - informuje Mateusz Grzeszczuk z GDDKiA w Szczecinie. - Decyzja ta umożliwiła aktualizację dokumentacji. Umowa z wykonawcą inwestycji została podpisana w maju 2019 r. Roboty zakończyły się zgodnie z terminami kontraktowymi - ocenia Grzeszczuk.

Przez zabytkowe centrum Myśliborza dotychczas przebiegała droga krajowa nr 26 prowadząca od drogi S3 do przejścia granicznego w Krajniku Dolnym. Wiązało się to z wieloma uciążliwościami zarówno dla mieszkańców, jak i dla kierowców, którzy wjeżdżając od zachodu do Myśliborza musieli przejechać pod średniowieczną bramą miejską. Ciężarówki nie mieściły się i musiały przejeżdżać „pod prąd” obok bramy. Obwodnica rozwiązała te problemy wyprowadzając z centrum Myśliborza ruch tranzytowy.

Jak przebiega obwodnica Myśliborza?

Trasa omija centrum miasta od południa i została poprowadzona w większości po śladzie zlikwidowanej linii kolejowej.

Jest to jednojezdniowa droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o dwóch pasach ruchu w każdą stronę. Na początku obwodnicy (patrząc od strony zachodniej) powstało rondo będące połączeniem dróg krajowych nr 23 i 26. Na dalszym przebiegu obwodnicy powstały dwa skrzyżowania, jedno z ulicą Łużycką, a drugie przy końcu obwodnicy będące połączeniem z obecną drogą krajową w kierunku centrum Myśliborza. W ramach inwestycji zbudowano również drogi wspomagające, chodniki i ciągi pieszo-rowerowe.

Dodatkowe prace przy obwodnicy

Pod koniec września ruszą prace związane z przebudową włączenia ul. 1-go Maja (dawny przebieg DK26) do ronda łączącego DK23 i DK26. Do rozpoczęcia tych robót niezbędne było przełożenie ruchu na obwodnicę, ponieważ będzie konieczne zamknięcie dawnego przebiegu DK26 przy rondzie na czas przebudowy drogi i instalacji podziemnych. Zamontowana zostanie również sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu obwodnicy z ul. Łużycką. Prace te mają być wykonane do końca października.

