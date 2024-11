Będzie zabawa, będzie tysiąc paczek! Pomóżmy Motomikołajom uszczęśliwić dzieci

Motocykliści ze Szczecina i okolic co roku na mikołajki organizują wspólnie widowiskową motocyklową paradę przez miasto, a potem pełną atrakcji imprezę na Arkonce dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Fot. Dariusz GORAJSKI

Zbliża się grudzień, a to dla wielu motocyklistów ze Szczecina i okolic bardzo pracowity i radosny miesiąc w kalendarzu. Jak co roku od wielu lat szykują mikołajkową zabawę na Arkonce dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i dla maluchów z niepełnosprawnościami. A ponieważ Motocykliści o Wielkich Sercach chcą przy tej okazji rozdać najmłodszym tysiąc paczek ze słodkościami, do współpracy zapraszają wszystkich chętnych.

Co roku na mikołajki organizują wspólnie widowiskową motocyklową paradę przez miasto, a potem kolorową imprezę dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych. To przedsięwzięcie wymaga wiele pracy, planowania, zaangażowania. Na szczęście Motomikołajów jest wielu i dobrze wiedzą, co robić.

– Na przykład Ania zajmuje się ustawianiem parady, Luiza jest od ciast i ciasteczek, Kamdzia przebiera się za księżniczkę i maluje buzie dzieciom – opowiada Damian, jeden z Motomikołajów od lat zaangażowany w to przedsięwzięcie. – Krzysiek pomaga milusińskim wsiąść na motocykle, które ich wożą po placu. Maciek z drugim Maćkiem prowadzą imprezę przy muzyce. Michał zajmuje się bezpieczeństwem podczas parady, a Tomek zarządza zapleczem medycznym. Sławek jest naszym rzecznikiem prasowy. Poza nimi jest mnóstwo osób, które bezinteresownie pomagają.

Właśnie na tej wspólnej dobrej energii oparta jest idea wydarzenia. Dlatego i teraz – jak co roku – Motomikołaje proszą wszystkich chętnych o wsparcie i włączenie się do zbiórki słodyczy, które trafią do tysiąca paczek, by ucieszyć najmłodszych. Zbiórka trwa do 1 grudnia w punktach: ul. Rydla 81, Kamdzia – tel. 663 450 227, ul. Heyki 17/1, Ania – tel. 732 064 752, Evil SteakHouse ul. Śląska 46, Restauracja Wenecja Gryfino, ul. Krasińskiego 82u/1 – tel. 515 311 217, Biuro Rachunkowe Gryf, ul. Kołłątaja 24/1 godziny: 7-16 – tel. 793 078 427, Wiejska Chata, ul. Jasna 5 – tel. 530 585 750, ul. Rodziewiczówny 4 po godz. 16, Asia – tel. 501-107-583, Szpital ul. św. Wojciecha, piętro 2, rejestracja, godz. 8-15, Arleta – tel. 602 426 986 (przed przywiezieniem kontakt telefoniczny), Salon fryzjerski Daniel Traut, ul. Wróblewskiego 20c Police – tel. 782 159 329, Szpital Zdroje, Oddział I Pediatrii, Alergologii i Pulmonologii, budynek 17 wejście B, I piętro, dyżurka pielęgniarek, Sylwia Wójcik – tel. 780 094 386, Sklep wędkarski „Sum” Police, ul. Piłsudskiego 2e – tel. 782 156 017, Pizzeria Gruby Benek, ul. Rayskiego 3 – tel. 503 107 990, The Barberhood, al. Powstańców Śląskich 2/u1 – tel. 789 665 070, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Romera 2 godz. 7-17, Iza – tel. 602 719 554, Restauracja Szyszka, ul. Arkońska 30b (obok kąpieliska) – tel. 538 199 248.

– Co chwilę dochodzą nowe punkty, ale każdy z państwa może w swoim zakładzie pracy, przedszkolu, szkole czy innym miejscu, nawet wśród znajomych uruchomić zbiórkę słodyczy, a później przekazać to nam, abyśmy wszystko mogli ułożyć i posegregować w głównym magazynie pizzerii Gruby Benek – mówią Motomikołaje. – Wiemy, że taką zbiórkę robią między sobą urzędnicy Urzędu Wojewódzkiego, a także kierowcy komunikacji miejskiej w Stargardzie. Co ciekawe jest informacja, że dwa sklepy w Gdańsku też robią taką zbiórkę. Jak widać każdy może pomóc.

Do zrobienia jest jeszcze sporo, potrzeba więc wielu sprzymierzeńców.

– Jesteśmy na etapie rozmów z komunikacją miejską, aby dzieci przywieźć z ośrodków Mikołajobusami na parking Arkonki, który udostępni nam ZUK, by mogły uczestniczyć w imprezie oraz otrzymać prezenty od Mikołaja, a także zwiedzić Garden of Lights Szczecin – opowiadają Motomikołaje. – Na pewno wesprze nas WOPR Szczecin oraz Stowarzyszenie Ratownicze ArtMed. Rozmawiamy z Ochotniczą Strażą Pożarną. A wszystkich chętnych zapraszamy do pakowania prezentów, które odbędzie się w Restauracji Szyszka obok kąpieliska Arkonka 4 grudnia o godzinie 18. I wszystkim oczywiście z całego serca dziękujemy.

Przygotowania do imprezy można śledzić na facebooku – Grupa organizacyjna Motocykliści o Wielkich Sercach Szczecin i okolice.

(K)