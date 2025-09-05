Mostkowo czy Smażalnia Mostkowo? Mieszkańcy skarżą się na bóle głowy

Maszty telefonii komórkowej, od zawsze budziły i budzą niepokój i pytania. Jest ich coraz więcej. Zarówno w miastach, jak i wioskach. Stąd osoby, które w ich pobliżu mieszkają bądź przebywają, dzielą się swoimi obawami. O takich obawach, mówił w trakcie sesji barlineckiej Rady Miejskiej, radny Jacek Poleszczuk.

- Prowadzone w ostatnim czasie prace, związane z montażem kolejnych nadajników, coraz bardziej niepokoją mieszkańców Mostkowa - mówił m.in. radny Poleszczuk. – Dodatkowe prace na maszcie telekomunikacyjnym powodują, że mieszkańcy coraz bardziej niepokoją się o wpływ pola elektromagnetycznego na ich zdrowie. Obawiają się, że moc stacji jest sukcesywnie zwiększana.

Radny chciał się dowiedzieć, jaka jest obecnie moc stacji bazowej w Mostkowie. Czy w ostatnim czasie były prowadzone prace, związane z montażem dodatkowych nadajników na maszcie? Czy do montażu dodatkowych nadajników, potrzebne jest pozwolenie na budowę? Czy na przestrzeni ostatnich trzech lat, zmieniła się moc nadajnika w Mostkowie? Czy w ostatnim czasie wykonywane były pomiary natężeń pola elektromagnetycznego w pobliżu nadajnika? Radny Poleszczuk chciałby uzyskać odpowiedzi ze strony starostwa powiatowego w Myśliborzu, za pośrednictwem burmistrza Barlinka.

- Maszt obwieszony antenami, wygląda jak choinka - kontynuował swoją wypowiedź radny. – Pamiętam, kilka lat temu na samym szczycie masztu było kilka anten, teraz jest już zawieszona antenami cała korona masztu. Także poniżej są dwa pierścienie z antenami. Mieszkańcy są tym zaniepokojeni. Skarżą się na bóle głowy, złe samopoczucie, na szumy w uszach. Ta stacja bazowa zlokalizowana jest w złym miejscu. Blisko szkoły i budynków mieszkalnych oraz boiska sportowego. Widać z tego, że w jego pobliżu przebywa wiele osób. Dlatego prosimy o pomoc w tej sprawie. Bo przepisy są tak skonstruowane, że praktycznie nic nie da się zrobić. Uważam, że temat anten należy monitorować, bo na terenie Barlinka też stawiane są nowe maszty. Maszt w Mostkowie to tzw. stacja bazowa, czyli przyjmuje największe promieniowanie elektromagnetyczne. Nie wiem, czy jest taka możliwość, aby tę stację przenieść w inne miejsce? Nie chciałbym, żeby zaszła konieczność zmiany nazwy miejscowości z Mostkowo, na Smażalnia Mostkowo - podsumował swoją wypowiedź radny J. Poleszczuk. ©℗

