Most nad Odrą Zachodnią. Ruszyło projektowanie

wizualizacja Szczecin.eu

Firma SWECO Polska Sp. z o.o. podpisała umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym. Prace mają zająć dwa lata.

Planowana inwestycja na podstawie opracowanej analizy zakłada przebieg drogi stanowiącej połączenie ulicy Heyki poprzez wyspę Zieloną, nowy most przez rzekę Odrę oraz ulicę Zapadłą do skrzyżowania z ulicą Kolumba. Zgodnie z założeniami do Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu planowane połączenie ma być ulicą klasy „L” o dwóch pasach ruchu, z obustronnymi chodnikami oraz ścieżką rowerową. Most powinien spełniać wymagania IV klasy żeglownej. Szczegółowe rozwiązania techniczne będą znane po opracowaniu dokumentacji projektowej.

Koszt wykonania dokumentacji to 3 632 805 zł brutto. Nadzór nad inwestycją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie. (K)