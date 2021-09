Morderstwo w Ustroniu Morskim

W Ustroniu Morskim doszło w środę do morderstwa. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, na terenie posesji przy ul. Wojska Polskiego odnaleziono ciało 40-letniego mężczyzny.

Pogotowie i policję zawiadomiono w godzinach porannych. Przybyli na miejsce ratownicy mieli dostrzec na ciele zmarłego liczne obrażenia, które świadczyły o zabójstwie.

Przez kilka godzin funkcjonariusze pod nadzorem prokuratury zabezpieczali ślady. Swoją uwagę skupili na starym poniemieckim budynku, w którym właściciel posesji wynajmował pokoje przyjezdnym. To tam miało dojść do zbrodni. W związku ze sprawą zatrzymano 4 osoby. Zostały one osadzone w policyjnym areszcie. Zarówno ofiara, jak i zatrzymani nie są stałymi mieszkańcami Ustronia Morskiego. Policja na razie nie udziela bliższych informacji w tej sprawie. ©℗

