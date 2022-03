Morderstwo w Koszalinie. Sprawca oddał się w ręce policji

W środę (30 marca) około południa na koszalińską policję zgłosił się mężczyzna oznajmiając, że zabił swoją konkubinę. Tragedia rozegrała się w jednym z mieszkań przy ul. 4 Marca. 43-letni mężczyzna został zatrzymany.

Na miejsce wysłano patrol policji oraz ekipę pogotowia ratunkowego. Okazało się, że mężczyzna nie kłamał. W mieszkaniu znaleziono zwłoki 44-letniej kobiety. Wszystko wskazuje na to, że została ona zasztyletowana. Na ciele - w okolicach szyi i rąk - miała liczne rany kłute. Nie żył także pies należący do pary. Zatrzymany mężczyzna przyznał, że go udusił. Ciało kobiety zabezpieczono do badań sekcyjnych. Jak informuje policja, na razie nie są znane okoliczności zdarzenia i motywy, które kierowały sprawcą.

