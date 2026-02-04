Monitoring pomógł w ujęciu podpalacza wiat śmietnikowych

Na terenie Barlinka mężczyzna podpalił trzy wiaty śmietnikowe.

Kilka dni temu na terenie Barlinka, doszło do podpaleń trzech wiat śmietnikowych. Dzięki monitoringowi, zainstalowanemu na budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast”, bardzo szybko udało się namierzyć i zatrzymać sprawcę tego niebezpiecznego procederu.

Z informacji, jaką dostaliśmy od rzecznika KPP w Myśliborzu asp. szt. Jacka Poleszczuka wynika, niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia o pożarach, policjanci ruszyli do działania. Dokonano analizy monitoringu oraz wizerunku potencjalnego sprawcy podpaleń.

W działania związane z poszukiwaniem sprawcy włączył się także funkcjonariusz, który był w czasie wolnym od służby. W trakcie penetracji ulic Barlinka funkcjonariusz ten na ulicy Żabiej zauważył mężczyznę, który odpowiadał wizerunkowi potencjalnego sprawcy podpaleń wiat śmietnikowych. Mężczyzna został zatrzymany. Po wykonanych policyjnych czynności trafił do policyjnego aresztu. Sprawcą okazał się mieszkaniec gminy Barlinek, w przeszłości notowany przez policję, za różnego rodzaju przestępstwa. Usłyszał on zarzuty uszkodzenia wiat śmietnikowych, do których się przyznał. Teraz zajmie się nim sąd. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. ©℗

Tekst i fot. J. SŁOMKA

